يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي للمرة الأولى هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في حسم الصراع المحتدم بينه وبين نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي للمرة الأولى هذا الموسم، بعد فوزه على أودينيزي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الكالتشيو.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على نظيره أودينيزي في اللقاء الذي أُقيم على ملعب “أليانز ستاديوم”، بهدفين نظيفين أحرزهما النجم المتألق باولو ديبالا في الدقيقتين 20 و49، ليقود اليوفي لاحتلال صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بجدارة.

واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي للمرة الأولى هذا الموسم، مُستغلًا تعادل منافسه على القمة نابولي أمام مضيفه إنتر ميلان بدون أهداف، ليحسم صراع المقدمة لصالحه.

ويملك يوفنتوس فرصة كبيرة لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، حيث إنه يحتل صدارة الكالتشيو برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نابولي ولكن لديه مباراة مؤجلة أمام الفريق الأول بنادي أتالانتا.

وفي حالة فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في المباراة المؤجلة أمام أتالانتا سيتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبفارق 4 نقاط عن نابولي مُنافسه الأول على لقب الكالتشيو الموسم الرياضي الحالي.

وتتشابه أرقام يوفنتوس ونابولي كثيرًا هذا الموسم، ما ساهم في تنافسهم على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث خاض اليوفي 17 مباراة، فاز في 23 لقاء، وتعادل مرتين وهُزم مرتين، ولديه 71 نقطة.

ولعب نابولي مباراة أكثر من يوفنتوس حتى الآن، حيث خاض 28 لقاء، نجح في تحقيق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر مرتين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ70 نقطة.







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