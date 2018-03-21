يوفنتوس يراقب نجم برشلونة للتعاقد معه

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع نادي برشلونة الإسباني في صيف العام الحالي.

ويفكر اليوفي في التعاقد مع أومتيتي وذلك بعد إصابة المدافع جورجيو كيليني بالإضافة إلى تقدم المدافع أندريا بارزالي في العمر.

ونجح أومتيتي في التألق وتقديم مباريات قوية مع برشلونة في الموسم الحالي، حيث بات النادي الكتالوني قريبًا من حسم لقب الدوري الإسباني بالإضافة إلى المنافسة على لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن صامويل أومتيتي انضم إلى صفوف نادي برشلونة في عام 2016 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

سيواجه نادي برشلونة في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نادي روما الإيطالي خلال شهر أبريل المقبل.

يهدف برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.







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