يوفنتوس يرغب في التعاقد مع نجم اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد نهاية الموسم الحالي.

ويفكر مارسيال في الرحيل عن صفوف مان يونايتد؛ وذلك بسبب قلة المشاركة مع الشياطين الحمر في الموسم الحالي، وتحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكرت تقارير صحافية إيطالية أن ماسيمليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مارسيال لتدعيم الصفوف الهجومية للبيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مارسيال انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2015 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي ووقت وجود المدرب الهولندي لويس فان خال كمدرب للشياطين الحمر.

يذكر أن يوفنتوس سيواجه ريال مدريد الإسباني في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.







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