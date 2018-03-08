يوفنتوس يُمارس هوايته المفضلة أمام توتنهام

المواطن - مروة نبيل

واصل نادي يوفنتوس الإيطالي هوايته المفضلة وفاز على توتنهام هوتسبير الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب “ويمبلي” وأمام جمهوره بهدفين مقابل هدف، ليُقصيه من منافسات دور الـ16 من المسابقة القارية.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس تحقيق الفوز بنتيجة 2/1 أو 1/0 كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية أمام الأندية المنافسة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحرمهم من فوز مهم ويواصل حصد النقاط.

وأصبح خطف الثلاث نقاط والفوز خلال المباريات أبرز سمات الفريق الأول بنادي يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني ماسيمليانو أليجري، الذي قاد يوفنتوس لتحقيق بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لستة مواسم بشكل متتالٍ.

وباتت عادة الفوز بفارق هدف وحيد قُرب نهاية المباريات ملازمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الذي نجح في إيقاف مُنافسيه نابولي وروما تحديدًا خلال الفترة الماضية بانتصاراته المتتالية، وكسر عزيمته بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي أكثر من مرة.

وفي منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الرياضي قبل الماضي، كان هناك تنافس قوي على اللقب حتى مباراة يوفنتوس ونابولي، حيث دخل الأخير مُتصدرًا جدول ترتيب الكالتشيو، إلا أن يوفنتوس حسم اللقاء لصالحه قبل النهاية بهدف سجله اللاعب البديل سيموني زازا.

واستمرت سلسلة انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الموسم الرياضي قبل الماضي، حتى نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وبفارق 9 نقاط عن أقرب مُنافسيه.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الموسم الماضي خلال مباراته أمام روما، حيث سيطر الذئاب على مجريات اللقاء، إلا أن يوفنتوس فاز في النهاية بهدف نظيف.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس على سلسلة انتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري، وأفلت يوفنتوس مؤخرًا من التعادل السلبي أمام لاتسيو وخطف الفوز في الدقيقة 93 عن طريق لاعبه باولو ديبالا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، ولكن يوفنتوس خاض مباريات أقل، ليقترب من تصدر الكالتشيو هذا الموسم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :