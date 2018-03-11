يوفينتوس على القمة الإيطالي بثنائية ديبالا

المواطن – عبدالناصر سيد

تغلب يوفينتوس على ضيفه أودينيزي بهدفين دون رد في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل اليوفي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف دون رد.

وفي الوقت الذي بحث فيه أودينيزي عن إدراك التعادل، أضاف يوفينتوس الهدف الثاني عن طريق ديبالا أيضًا في الدقيقة 49.

وارتفع رصيد يوفينتوس إلى 71 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز أتلانتا على بولونيا بهدف نظيف، وكروتوني على سامبدوريا بأربعة أهداف لهدف، بينما تعادل لاتسيو مع كالياري بهدفين لكل منهما، وساسولو مع سبال بهدف لكل منهما.







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