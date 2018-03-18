يوم الغبار.. 6 تحذيرات من الإنذار المبكر غدًا

المواطن- الرياض

وجه الإنذار المبكر عدة تحذيرات من رؤية غير جيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران.

وأوضح الإنذار المبكر، التابع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن نفس الحالة تتعرض لها منطقة وادي الدواسر والأجزاء الجنوبية والغربية للمنطقة والدوادمي.

كما تتعرض القصيم أيضًا لنفس الحالة، بالإضافة إلى بيشة في عسير.

وأكد الإنذار المبكر أن الحالة ستبدأ في هذه المناطق في تمام العاشرة صباح يوم غد الاثنين وحتى الثانية عشرة صباحًا.

أما في الجوف ومنطقة الحدود الشمالية فسيتعرضان للغبار من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.







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