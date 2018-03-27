ًًحساب المواطن يوضح حالات تسجيل الفرد الأعزب فوق 18 عامًا

المواطن - سعد البحيري

كشف برنامج حساب المواطن عن حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عامًا وفقًا لضوابط واشتراطات البرنامج.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر موقع تويتر إن إذا كان الفرد الأعزب فوق 24 عامًا فإن أمامه خيارين الأول أن يسجل بحساب مستقل دون أن يطلب منه تقديم مستندات تفيد الاستقلالية أو التسجيل كفرد تابع لرب الأسرة.

وأضاف حساب المواطن أنه اذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم مع الأسرة فلا يحق له أن يسجل كفرد مستقل وليس امامه سوى التسجيل كتابع لرب الأسرة.

أما اذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم في سكن مستقل فإن عليه في هذه الحالة تقديم ما يثبت استقلالية السكن وهي عبارة عن مستندين الأول يخص الفرد المستقل والثاني يخص الأسرة.

والمعروف أن شروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتستلزم شروط الأهلية في البرنامج تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى.







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