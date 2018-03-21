‏مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يختتم مهرجان الفرق الاستعراضية ويكرم الفائزين

المواطن - حسن عسيري - الرياض

اختتمت، أمس الثلاثاء، فعاليات مهرجان الفرق الاستعراضية، الذي نظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 29 فرقة استعراضية و16 مدرسة، في حفل حضره المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي بالرياض إبراهيم الجابر، الذي كرم الفائزين نيابة عن محمد السيف المشرف العام على المركز.

وتم خلال الحفل الإعلان عن الفائزين في فروع المسابقة، حيث أعلن الفنان علي إبراهيم رئيس لجنة التحكيم لقسم الفرق الاستعراضية عن نتائج الفرق الفائزة ‏التي تصدرتها فرقة ناريز، تلتها فرق إبداع المدينة، والريم، وبيلسان القصيم، والأطيار، وسماء الإبداع، وزهرات الرياض، والأرجوان، وريفانا، وأخيرًا فرقة الماسات.

كما أعلنت رئيسة لجنة التحكيم لعروض المدارس ‏خلود العمرو عن أسماء المدارس الفائزة والتي تصدرتها الابتدائية 30، وفي المركز الثاني الابتدائية 435، وفي المركز الثالث مدرسة آفاق المنصورة الأهلية، والرابع مدرسة الألسن العالمية، وفي المركز الخامس والأخير الابتدائية 366.

وفي قسم الإنشاد حصلت الطفلة خلود صباحي على المركز الأول، وجاء محمد التميمي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت شهد الغريب، وفي الرابع جاء سجى البارقي، والخامس صالح الدوسري، وجاءت ليان السديس، وعايد النفيشي، ولانا القحطاني، وجوري الجهيمي، وإيلاف الزهراني في المراكز من السادس وحتى العاشر تواليًا.

وكانت فروع المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا بين الفرق والأفراد، وهو ما عده القائمون على المهرجان دليلًا على ما يتمتع به المشاركون من إبداع وتميز، وهو ما سيسهم في خلق تنافس أكبر مستقبلًا بالحرص على تقديم عروض أكثر قوة.







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