‏وفاة الفنان الكويتي عبدالله الباروني عن عمر ناهز الـ44 عاماً

المواطن - الرياض

توفي فجر اليوم الثلاثاء، الفنان الكويتي الشاب عبدالله الباروني عن عمر ناهز 44 عاماً، فيما سيوارى جثمانه الثرى عصراً في مقبرة الصليبخات الكويتية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر وفاة الفنان عبدالله الباروني معبرين عن صدمتهم، من خلال هاشتاغ “عبدالله الباروني” على موقع تويتر، فيما تناقلوا معلومات مفادها أن الوفاة المفاجئة لعبدالله وقعت بسبب سكتة قلبية.

وقبل الإعلان عن وفاته فجر اليوم، لم يكن معروفاً عن الفنان عبدالله الباروني إصابته بأي مرض، حيث كان هذه الأيام مشغولاً بالعمل على مسلسل كان من المفترض عرضه في رمضان.

ونعى الكويتي ناصر المجيبل الفنان عبدالله وقال: شهادة بحق المرحوم عبدالله الباروني بأنني منذ عرفته من ١٧ عاماً وهو حريص على أداء الصلوات في وقتها. حسن الخلق وطيب المعشر. صبَّر الله قلب زوجته وبناته وأسرتَي الباروني والمكيمي الكرام.

وقال المخرج والفنان الكويتي محمد العلوي بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعال أخونا وزميلنا الفنان الخلوق عبدالله الباروني اسأل الله العلي العظيم أن يغفر له، ويرحمه، ويكرم نزله، ويوسّع مُدخله، وأن يغسله بالماء، والثّلج، والبرد، وينقّه من الخطايا كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدنس”.







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