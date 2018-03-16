‏233 فرصة عمل لخريجي كليات ومعاهد ‎التدريب التقني والمهني بالقصيم

المواطن_ خالد البدراني

كشف مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ،محمد بن صالح المذن، عن اتفاقية ما بين شركة سند وإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة لتوظيف الخريجين لدى الشركة.

وقال المذن لصحيفة ” المواطن ” إنه تم الإشراف على توقيع عقود التوظيف لخريجي الوحدات التدريبية بالمنطقة حيث تم التعاقد مع ثلاثة وأربعين خريجاً كمرحلة أولى وسيتم إجراء مقابلات شخصية مع عدد مائة وتسعين مرشحاً من الخريجين كمرحلة ثانية على مجموعتين ومن ثم المفاضلة بينهم وتوقيع العقود.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة سند، المهندس يحيى بن محمد التميمي قام بزيارة لمنطقة القصيم مع مرافقيه مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة يوسف بن راشد السنيد وأخصائي الموارد البشرية عبدالرحمن بن دخيل الحربي للكليات التقنية بكل من بريدة وعنيزة والمذنب وكلية الغذاء والبيئة ببريدة والمعاهد الصناعية في عنيزة والرس والمذنب ورياض الخبراء للاطلاع على مرافق وإمكانيات الوحدات التدريبية في المنطقة والتخصصات الفنية التي تعنى بها الشركة وامتداداً لما سبق استقطابه من الكوادر الفنية لشغل عدد من الوظائف لديها.

وجاءت هذه الزيارات المتبادلة كأحد جهود الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم مع شركة سند لمواكبة رؤية المملكة 2030م بهدف توطين وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الصناعي والقرب من سوق العمل وإيجاد الفرص الوظيفية للخريجين.







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