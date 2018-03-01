1.84 مليار درهم من الإمارات لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن

المواطن - واس

في إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن أعلنت الإمارات تقديم مبلغ 1.84 مليار درهم أي ما يوازي 500 مليون دولار أميركي لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 والتي تستهدف الوصول إلى أكثر من 13 مليون محتاج في اليمن، حسب ما أعلنته وكالة أنباء الإمارات اليوم.

ويأتي هذا الدعم ضمن جهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من تبعات ممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وكانت دول التحالف قد أعلنت عن تقديم مليار ونصف المليار دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة.







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