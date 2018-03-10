10 آسيويين سرقاتهم تجاوزت نصف مليون ريال فأطاحت بهم شرطة الرياض

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي آسيوي مكون من 10 أشخاص، متورطين في تنفيذ اقتحامات وسرقات للمراكز التجارية والمحلات داخل مدينة الرياض وعدد من ضواحيها، حيث تجاوزت قيمة المسروقات نصف مليون ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض في بيان له اليوم ، أنه في إطار جهودها المستمرة الرامية للحد من جرائم السرقة والقبض على مرتكبيها، فقد نجحت شرطة منطقة الرياض في الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من عشرة وافدين من جنسية آسيوية.

وأضاف: “توفرت لدى الجهة المختصة بشرطة المنطقة معلومات مؤكدة من مصادرها الخاصة عن وجود تشكيل عصابي مكون من مجموعة وافدين ينتمون لجنسيات آسيوية، يتمثل أسلوبهم الإجرامي في اقتحام المراكز التجارية والمحلات داخل مدينة الرياض وعدد من ضواحيها، وتكسير الخزن الحديدية والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، إضافة إلى سرقة كميات كبيرة من البضائع مستخدمين حافلة لنقل تلك المسروقات، وبناءً على تلك المعلومات التي أكدت صحتها التحريات والإجراءات البحثية، فقد تكللت تلك الجهود بالإيقاع بأفراد تلك العصابة”.

وأوضح أنه: “تم وضع كمين محكم والقبض عليهم جميعاً عند الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء 4/7/1439هـ، وبحوزتهم كمية من أجهزة الهواتف الذكية والعطورات، جاء بعضها مطابقاً لمواصفات المسروقات المشار إليها في بلاغات مقيدة لدى مراكز الشرطة، فضلاً عن مبالغ مالية ولوحات مركبات مسروقة”. وأكد المتحدث، أن التحقيقات المبدئية أسفرت عن إقرارهم بجرائمهم والإرشاد إلى المواقع التي قاموا بالسرقة منها، وكذلك المركبة التي استخدموها في تنفيذ جرائمهم، وهي نفسها التي تم رصدها بكاميرات المراقبة المثبتة في المحلات التي تعرضت للسرقة، حيث عثر عليها متوقفة في أرض فضاء بحي الربوة من نوع دينا أيسوزو، وتبين أنها مسروقة بتاريخ 7/4/1439هـ، وعثر بداخلها على (عتلات) حديدية ومقصات وكشافات وقفازات.

كما أقروا باقتسام الأدوار والمسروقات فيما بينهم، والتي بلغت قيمتها النقدية قرابة النصف مليون ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم لجهة التحقيق المختصة.







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