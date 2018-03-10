10 أفلام بريطانية في الجمعية السعودية للثقافة والفنون

المواطن - الرياض

وقعّت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني؛ للتعاون في مجالي الثقافة والفنون في كافة فروع الجمعية بالمملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الجمعية، عبدالله بن محمد العقلا، بأن هذه الاتفاقية نصت على التعاون بين الطرفين في المجالات الفنية والثقافية، والتي ستثمر عن عرض ما يقارب 10 أفلام مختلفة لجميع الفئات العمرية ضمن مهرجان الأفلام البريطانية الأول.

وأضاف العقلا أن هذه الأفلام ستعرض في 4 فروع للجمعية بشكل مبدئي، وهي: الدمام، الأحساء، جدة، أبها، فيما سيتم عرضها لاحقًا في كافة فروع الجمعية، وسيعلن لاحقًا عن تواريخ العرض بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

وعن المحتوى؛ أشار المتحدث الرسمي للجمعية إلى أنه تم مراجعة محتوى الأفلام السينمائية عبر لجان مختصة بالشأن السينمائي، مؤكدًا: “لم نجد فيها ما يخالف الأنظمة والقوانين الإعلامية المحلية”.

من جانبه قال مدير عام المشاريع والبرامج في المجلس الثقافي البريطاني الأستاذ محمود موصلي: “نحن نؤمن أن كل شخص يستحق الحصول على فرصة في مجال الثقافة والفنون، وصناعة الأفلام فهي وسيلة فعالة لسرد القصص التي تساعدنا على إيجاد أسس مشتركة”.

وأضاف موصلي: “وجدنا في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الشريك المثالي لمساعدتنا في بناء الجسور بين مجتمعات الفنون في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وتحقيق الفائدة على المدى البعيد لكلا القطاعين. تشمل الاتفاقية برامج متنوعة تهدف لمشاركة الجمهور والعامة من خلال الثقافة والفنون كمهرجان الأفلام البريطانية الأول والعديد من الفرص للفنانين السعوديين وصانعي الأفلام لعرض أعمالهم في المملكة المتحدة”.







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