10 مخالفات محجوبة من نظام باشر

المواطن - الرياض:

نشرت المديرية العامة للمرور وأمن الطرق، اليوم، تقريرًا يوضح أنواع المخالفات الموجودة والمحجوبة في نظام “باشر”.

وجاء من ضمن المخالفات المحجوبة عشر مخالفات، (مخالفة سير المركبة بدون لوحة خلفية، ومخالفة استعمال المركبة لغير الغرض التي رُخصت من أجله، سير المركبة بدون لوحة أمامية, سير المركبة بدون لوحات, استخدام لوحات غير عائدة للمركبة, استخدام لوحات غير نظامية, قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو عقاقير طبية محظورة, غرامة التفحيط للمرة الأولى, غرامة التفحيط للمرة الثانية, غرامة التفحيط لأكثر من مرتين).

وكانت إدارة المرور قد أعلنت البدء في رصد مخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، عن طريق أجهزة الضبط الآلي، غدًا، بهدف توفير بيئة مرورية آمنة، تؤدي إلى تحقيق الأهداف السامية، المتمثلة في المحافظة على أرواح الأبرياء، وخفض معدل الحوادث المرورية.







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