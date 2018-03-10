10 معلومات عن بسنت نور الدين‎ زوجة معز مسعود السابقة

المواطن - سعد البحيري

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ طلاق المرشدة السياحية بسنت نور الدين من الداعية المصري معز مسعود بعد فترة قصيرة من زواجهما.

وامتلأت شبكات التواصل بالتعليقات المتباينة على طلاق بسنت نور الدين رغم الفترة القصيرة التي مرت على زواجهما فيما لم يتم الكشف عن الأسباب بعد.

والتزم معز مسعود الصمت عكس بسنت نور الدين التي تحدثت مع أكثر من وسيلة إعلامية وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك عن الطلاق المثير.

وفيما يلي عدد من المعلومات عن بسنت نور الدين أبرزها:

تخرجت بسنت نور الدين في كلية السياحة والفنادق عام 2009 عملت بسنت نور الدين مرشدة سياحية وتخصصت في عرض مقاطع فيديو عن مصر وكان ذلك أحد أسباب إعجاب معز مسعود بها. بدأت بسنت نور الدين رحلتها يوم 5 مارس 2017 بجولات سياحية مصورة بالفيديو بلغ عددها ٣ فيديوهات استطاعت من خلالها أن تسجل عدد ٢ مليون مشاهدة في أقل من شهر. تزوجت بسنت نور الدين من معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017. بسنت نور الدين هي الزوجة الثانية لمعز مسعود وقد أعلنت أنها تعرفت عليه بعد أن انفصل عن زوجته الأولى. زواج بسنت نور الدين من معز مسعود دام 179 يومًا فقط. بعض البسطاء يرجع السبب في طلاق بسنت ومعز إلى الحسد حيث كانا مثار إعجاب الكثير منذ الإعلان عن ارتباطهما. بعد ساعات من الطلاق قررت بسنت نور الدين التركيز على عملها وأعلنت أنها تعكف على تقديم محتوى متميز. لم تفصح بسنت نور الدين عن سبب الطلاق لكنها اكتفت بالقول إن “الكثير من الأمور لا تبدو كما نتمنى”. قال عنها مجدي شاكر مدير الإدارة العلمية بوزارة الآثار المصرية إنها فعلت ما عجزت عن عمله وزارة السياحة وبطريقة مختلفة وكاميرا بسيطة.







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