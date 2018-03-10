10 معلومات عن وحيد القرن الأبيض الذي ودعه العالم للأبد

المواطن - متابعة

أعلنت محمية أو.آي بيجيتا الكينية أمس أن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي نفق لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

وفيما يلي ملعومات عن وحيد القرن الأبيض الذي ودع العالم في صمت:

وحيد القرن الأبيض هو نوع من الحيوانات الثديية أحادي الطراز من فصيلة الكركدنيات ومن رتبة وتريات الأصابع. يعيش وحيد القرن الأبيض في جنوب أفريقيا والجنوب السوداني، ويألف الأراضي المعشبة والمجدبة القريبة من الأنهار وبرك المياه. منذ عام 2012 لا يوجد سوى 3 أفراد من وحيد القرن الأبيض منهما أنثيان وبعد وفاة الذكر الوحيد لم يتبق سواهما. يبلغ طول رأس وحيد القرن الأبيض وجسمه حوالي 4 أمتار، وارتفاع كتفه يبلغ 180 سنتيمتراً، ويزن حوالي 3500 كجم تقريباً. وحيد القرن الأبيض أكبر قليلاً من وحيد القرن الأسود، له حدبة عند مؤخرة العنق، رأسه منخفضة وعليه قرنان طويلان، أذناه عريضتان وشفته العليا مربعة الشكل، نظره ضعيف وسمعه حاد مرهف. ذكر وحيد القرن الأبيض منعزل دائمًا، إلا أن الإناث تبقى بصحبة صغارها. وحيد القرن الأبيض أقل عدوانية من وحيد القرن الأسود هادئ الطباع، يتغذى على الأعشاب، يستخدم في تنقله الطرق والممرات نفسها لفترة طويلة من الزمن. وحيد القرن الأبيض يحب التمرغ في الوحل والماء وهو حيوان ينشط ليلاً ونهاراً. تدوم فترة الحمل لدى أنثى وحيد القرن الأبيض حوالي 18 شهراً تضع الأنثى في نهايتها صغيراً واحداً، وعادة ما تلد الأنثى كل أربع سنوات. انقرض وحيد القرن الابيض بوفاة آخر وحيد قرن أبيض كان يدعى سودان في 20 مارس من عام 2018 وكانت الحكومة الكينية وفرت حراسة مسلحة لحمايته.







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