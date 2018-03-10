10 معلومات لا تعرفها عن البيت الأبيض.. أبرزها: الوضع في البوسنة!

المواطن- عبدالرحمن دياب

يستقبل البيت الأبيض ضيفه الكبير ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة تستمر قرابة الأسبوعين إلى أميركا.

وترصد “المواطن” 10 معلومات لا تعرفها عن البيت الأبيض.

1- البيت الأبيض على مساحة قدرها نحو 55 ألف قدم مربع، وتمتد حوله حدائق على مساحة تقدر بحوالي 73 ألف متر مربع، كما يحتوي على 132 غرفة و35 من الحمامات و6 طوابق و412 بابًا و3 مصاعد و5 من الطهاة المتفرغين بدوام كامل، بالإضافة إلى عدة حدائق وملاعب تنس وكرة سلة ومسرح سينمائي وغيرها.

2- بُني البيت الأبيض بين عامي 1792 و1800 بشكل مشابه لمنزل ينستر في عاصمة أيرلندا دبلن، وهو يعتبر مركز البرلمان الأيرلندي.

3- أول رئيس للولايات المتحدة لم يسكن البيت الأبيض، حيث إنه بعد اختيار موقع البيت الأبيض وإنهاء تصميمه من قبل المهندس الايرلندي جيمس هوبان يولد، بدأت أعمال البناء عام 1791، فيما أشرف الرئيس جورج واشنطن على العمل الذي استغرق 8 سنوات وكلف حوالي 4 ملايين دولار، ولكن الرئيس لم يسكن في البيت الأبيض.

4- يوجد أسماء أخرى للبيت الأبيض، حيث سماه الرئيس تيودور روزفلت بالبيت الرئاسي عام 1901، كما كان يحمل اسم “القصر التنفيذي” أو “قلعة الرئيس”.

5- كان البيت الأبيض موطنًا للعديد من الحيوانات مثل، تمساح الرئيس جون كوينسي آدمز، وثعبان ابنة الرئيس تيودور روزفلت، ومجموعة من حيوانات كالفن كوليدج التي اشتملت على دب صغير واثنين من أشبال الأسد، وحيوان الولب وفرس نهر قزم.

6- يزعم البعض أن روح الرئيس الراحل أبراهام لينكولن ما زالت موجودة في البيت الأبيض، والحادثة الأكثر شهرة حول العالم، كانت عندما رفض رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل الإقامة في غرفة لينكولن بعدما رأى شبح روحه بعينيه.

7- يوجد في الطابق السفلي من البيت الأبيض سوق تحوي أماكن للعب البولينغ ومحلًّا لبيع الزهور وعيادة طبيب الأسنان وحتى محل نجارة.

8- احتضن البيت الأبيض مصادر بديلة للطاقة، حيث أمر الرئيس جيمي كارتر في عام 1979 بوضع 32 من الألواح الشمسية على سقف البيت، ثم أعيد تركيبها بأمر من الرئيس باراك أوباما في عام 2013.

9- يزور البيت الأبيض حوالي 100 ألف شخص شهريًّا، من أجل القيام بجولة في أرجائه. كما يتلقى بانتظام الآلاف من الرسائل والاتصالات والرسائل الإلكترونية.

10- عندما يشعر الرئيس بحاجة لقضاء بعض الوقت الخاص مع العائلة والسيدة الأولى، يكتفي بالقول لخدمه: “ستتم مناقشة القضية البوسنية” أو “مراجعة الوضع في البوسنة”.







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