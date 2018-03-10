10 ملايين ريال لمشاريع هندسية استشارية جديدة بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة ثلاثة عقود هندسية استشارية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (10.000.000) ريال، وتم إبرامها مع عدد من الشركات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية التي تسعى من خلالها إلى إنجاز مشاريعها وفق أعلى المعايير الهندسية والمحافظة على المرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات.

وشملت المشاريع العديدَ من المجالات المهمة لتقديم الخدمات الهندسية والاستشارية لمشاريع الطرق والسيول، حيث جاءت على النحو التالي:

– مشروع تقديم خدمات هندسية استشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق، وبلغت قيمته (3.996.000) ريال ومدته سنة ونصف.

– مشروع تقديم خدمات هندسية استشارية لمتابعة أعمال تأهيل شبكات تصريف السيول وقيمته(4.072.500) ريال ومدته سنتان ونصف.

– مشروع تقديم خدمات هندسية استشارية للإشراف على تنفيذ المباني وقيمته (3.398.400) ريال ومدته سنتان ونصف.

الجدير بالذكر أن لدى أمانة العاصمة المقدسة العديد من المشاريع الجديدة والمهمة والتي ستساهم -بإذن الله- في المحافظة على المرافق الخدمية العامة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار هذه المدينة المقدسة.







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