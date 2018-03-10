10 وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد:

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من، الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

وبيّنت الشركة أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– مدير مكتب الاستقبال في الرياض.

– مدير مناوب في الرياض.

– مساعد تنفيذي/ مدير التدبير المنزلي في الرياض.

– شيف حفلات في جدة.

– مدير العلاقات العامة في الرياض.

– مساعد مدير الأغذية والمشروبات في الرياض.

– مدير عمليات المخارج في الرياض.

– مهندس مناوب في الرياض.

– وكيل خدمة الضيوف في مكة المكرمة.

– مدير المشروبات في الرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 21 مارس 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).







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