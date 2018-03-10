10 وظائف شاغرة للجنسين لدى طيران أديل بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير السجلات الفنية (للجنسين).

– رئيس التوزيع (للجنسين).

– كابتن A320 (للرجال).

– مسؤول أول مقصورة A320 (للرجال).

– مدير سلامة الطيران (للرجال).

– مساعد مدير التدقيق وتقارير الإيرادات (للجنسين).

– مخطط مركز مراقبة الصيانة (للرجال).

– مهندس ميكانيكا والكترونيات طيران (وظيفتين/ للرجال).

– مهندس صيانة (للرجال).

وأوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل مسميات وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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