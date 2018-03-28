100 ألف ريال جوائز.. انطلاق مسابقة القرآن الكريم الكبرى في جامعة جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

انطلقت صباح أمس الثلاثاء بجامعة جازان مسابقة القرآن الكريم الكبرى والتي تنظمها عمادة شؤون الطلاب ممثلة بقسم النشاط الثقافي والاجتماعي، بالتعاون مع فرع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ” تبيان ” بجامعة جازان، وإشراف كلية التربية (قسم الثقافة الإسلامية) بمسرح الأمير محمد بن ناصر بأبي عريش (للطلاب) والمجمع الأكاديمي بجازان (للطالبات).

وقد ابتدأت المسابقة بكلمة ترحيبية وتوجيهيه للمتسابقين من الأمين العام للمسابقة ورئيس لجنة التحكيم الدكتور إبراهيم بن علي الحكمي وأبان لهم ضوابط التقييم للأداء وتوزيع الدرجات، مثمناً الدعم الذي تلقاء المسابقة من مدير الجامعة أ.د.مرعي بن حسين القحطاني وعميد عمادة شؤون الطلاب د. عثمان بن موسى الحكمي، وسعادة عميد كلية التربية د.خالد بن حسين الموكلي.

وقد شهد اليوم الأول تنافساً محموماً بين المتسابقين وقراءات مميزة للطلاب، وكذا المتسابقات في شطر الطالبات بإشراف سعادة وكيلة شؤون الطلاب لشطر الطالبات د.فاطمة عقيلي.

فيما تستكمل لجان التحكيم الاستماع للمتسابقين اليوم الأربعاء بإذن الله.

من جهته ذكر الأستاذ ماجد بن حسين النعمان مشرف النشاط الثقافي والاجتماعي بعمادة شؤون الطلاب أن هذه المسابقة تستحق أن يطلق عليها مسابقة القرآن الكريم الدولية؛ إذ يشارك فيها طلاب وطالبات من السعودية واليمن ومصر وليبيا وبنين وتشاد وإندونيسيا.

الجدير بالذكر أن مجموع الجوائز المقدمة لهذه المسابقة 100 ألف ريال.







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