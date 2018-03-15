1000 مشارك يستعدون لانطلاق هايكنج كلنا سلمان في المخواة

المواطن - حسن الغامدي - الباحة

أعلن صالح حسن الغامدي، مدير هايكنج السعودية بمنطقة الباحة، أن أكثر من 1000 مشارك سيكون في رحلة الصعود إلى قمة جبل شدا، وهم يشكلون نخبةً من محبي هذه الرياضة الفريدة

وستنطلق رحلة هايكنج كلنا سلمان إلى قمة جبل شدا الأعلى بمحافظة المخواة يوم السبت القادم، وسيقوم المشاركون بالتنافس لصعود القمة والاستمتاع بمناظرها الخلابة ومعرفة آثارها وسياحة الكهوف المنتشرة بقمة الجبل

يُذكر أن مسار الهايكنج كلنا سلمان يتكون من 15 كم، وهو خالٍ من الخطورة، وسيكون هناك تواجد من جميع الجهات المساندة طوال الفعالية كالدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر وفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ.







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