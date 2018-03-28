107 وظائف شاغرة لدى مهارة للموارد البشرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية والاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وإحدى الشركات المتعاقدة معها، في مدينة الرياض، وعدد من فروعها الأخرى.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قانوني/ محامٍ (عدد 4 وظائف).

– ممرض غسيل الكلى (عدد 99 وظيفة).

– مهندس عمليات (وظيفتين).

– مدير تطوير الموارد البشرية.

– منسق توظيف.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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