11 وظيفة شاغرة بفروع شركة أركاد في 3 مناطق

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تخطيط أول.

– مراقب التكاليف.

– مدير الإنشاءات.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة- موقع مشروع.

– مشغل معدات ثقيلة/ رافعة شوكية.

– مدير قبل التكليف.

– مهندس تخطيط (عدد 5 وظائف).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)







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