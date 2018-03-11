11 وظيفة شاغرة لدى شركة HSBC في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المصرفية “HSBC”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (11) وظيفة إدارية شاغرة للخريجين وذوي الخبرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد نائب رئيس خدمات العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والمالية، والخدمات المصرفية)، أو المجالات ذات الصلة.

– خريجين من تخصصات “المالية/ المحاسبة”- (عدد 10 وظائف).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من (هنا).







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