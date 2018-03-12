12 دورة متخصصة في الإعلام لتأهيل الشباب السعودي

المواطن - الرياض

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي 12 دورة تدريبية خلال شهر أبريل المقبل، في مجالات إعلامية متخصصة تشمل مختلف فنون العمل الإعلامي، من تصميم ومونتاج وتصوير وتحرير وتسويق، ومراسم وبروتوكول، ومهارات المذيع الشامل والمتحدث الرسمي.

تتضمن دورات التصميم والمونتاج، 4 دورات في فن تصميم الإنفوجرافيك، وأدوبي اليستريتور، وأدوبي فوتوشوب، وأدوبي بريميير، فيما تضم دورات الصحافة التلفزيونية والورقية 4 دورات هي المذيع الشامل، ومهارات التحرير الصحفي الدولية، ومهارات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، ومهارات الإنتاج الإعلامي، بجانب 4 دورات متخصصة في مهارات المتحدث الرسمي، وأساسيات التصوير الفوتوغرافي، وفن الإتيكيت (المراسم والبروتوكول)، وأخصائي التسوق الرقمي.

تتضمن الدورات 270 ساعة تدريبية وتتراوح مدتها ما بين 3 – 10 أيام، ما عدا دورة المذيع الشامل التي تستغرق 4 أشهر .

تعقد الدورات على مدار شهر أبريل، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من المدربين الأكفاء من مدارس إعلامية مختلفة، في إطار حرص الأكاديمية على المزج بين الأساليب العلمية والعملية، والربط بين المعارف والمهارات التي يحتاجها المتدرب في بيئة العمل الإعلامي.

وتمنح أكاديمية الأمير أحمد للإعلام التطبيقي شهادات تأهيلية لخريجي دورة المذيع الشامل، التي تتخللها زيارات وتدريبات عملية في مؤسسات إعلامية سعودية رائدة، فيما تمنح خريجي بقية الدورات التطويرية شهادات اجتياز .

ويمكن للمهتمين معرفة تفاصيل الدروات والتسجيل عبر موقع الأكاديمية الإلكتروني (هنا)

وتسعى أكاديمية الأمير أحمد إلى زيادة مهارات الشباب السعودي في مجال الإعلام المتخصص، بشكل علمي ومنظم وعالي الجودة، على يد خبراء متخصصين، بما يلبي احتياجات المتدربين في سوق الإعلام السعودي، ويواكب طموحات الأكاديمية، لإثراء المشهد الإعلامي بكوادر مؤهلة وفق أحدث الأساليب والمعايير، ومن خلال أفضل مناهج التدريب، بما يمنح المتدربين والمتدربات الأفضلية في مجال العمل الإعلامي، والحصول على فرص وظيفية مناسبة .







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :