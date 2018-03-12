12 لاعبًا مهددون بالإيقاف قبل قمة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

المواطن - عبدالناصر سيد

يخشى الجهاز الفني لفريقي الأهلي والهلال من تعرض لاعبيهم للإيقاف، قبل المواجهة المرتقبة بينهما الشهر المقبل، في الجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويمتلك كل فريق مجموعة من العناصر الأساسية التي تضع الجماهير آمالًا كبيرة عليهم لحسم مثل تلك المباريات الهامة والمصيرية، والتي من الممكن أن يتحدد من خلالها هوية الفريق الفائز بلقب الدوري المحلي.

ومن الممكن أن يتعرض لاعبون للإيقاف خلال مباراة الأهلي مع الرائد، والهلال مع القادسية التي ستقام اليوم في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة المحلية.

وهناك 12 لاعبًا مهددون بالإيقاف عن اللقاء الحاسم والمصيرية من جانب فريقي الهلال والأهلي، في حالة حصولهم على إنذارات في مباراتي اليوم.

ففي الهلال، نجد أسامة هوساوي وعبدالله الحافظ وفيصل درويش ومحمد جحفلي ومحمد البريك والأورجوياني نيكولا ميليسي، ليصبح إجمالي المهددين بالإيقاف في صفوف الزعيم ستة لاعبين.

على الجانب الآخر، نجد في الأهلي تيسير الجاسم والبرازيلي ليوناردو دا سيلفا والأسترالي مارك ميليغان والعويس ومهند عسيري ووليد باخشوين، ليصل إجمالي المهددين بالإيقاف في صفوف الفريق إلى ستة لاعبين.

وما زالت المنافسة ساخنة بين فريقي الهلال والأهلي على حسم لقب الموسم الحالي لدوري المحترفين، حيث يتصدر الأول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن الأخير، لتتواصل المنافسة بين الفريقين على اللقب حتى آخر جولة.

ويحاول الهلال التتويج بلقب دوري المحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، فيما يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.







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