12 نصيحة في يوم السعادة العالمي.. أهمها: عش بـ3 أشياء

المواطن- عبدالرحمن دياب

يحتفل المجتمع الدولي اليوم 20 مارس بحدث يوم السعادة العالمي.

واعتمدت الأمم المتحدة يوم السعادة العالمي في دورتها الـ66 اعترافًا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقير وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

وتقدم “المواطن” 12 نصيحة في يوم السعادة العالمي..

1- خصص من 10 إلى 30 دقيقة للمشي بابتسامة على وجهك.

2 عش حياتك بثلاثة أشياء هي الطاقة والحماس والعاطفة.

3- اقرأ كتبًا أكثر في شتى المجالات.

4- اقضِ بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تتجاوز الـ70 عامًا، وآخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام.

5- والحلم خلال اليقظة أهم نصائح يوم السعادة العالمي لجلب السعادة لك.

6- أكثرْ من تناول الأغذية الطبيعية واقتصد من الأغذية المعلبة.

7- اشرب كميات كبيرة من الماء.

8- لا تضيِّع وقتك الثمين في الثرثرة.

9- لا تجعل الأفكار السلبية تسيطر عليك، بل وفر طاقتك للأمور الإيجابية.

10- ليس من الضروري الفوز بجميع المناقشات والمجادلات، بل حاول التوقف عن الخطأ وعدم التمادي فيه.

11- لا تفكر في الماضي بكل سلبياته؛ حتى لا يفسد مستقبلك.

12- أحسن الظن بالله.







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