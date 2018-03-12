12 وظيفة شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار مالي (الرياض).

– أخصائي ثان (الرياض).

– مهندس إنتاج ثان (الجبيل).

– رئيس قسم المبيعات (الرياض).

– مهندس معدات (الجبيل).

– مهندس عمليات (الجبيل).

– مهندس عمليات- المرافق والطاقة (الجبيل).

– مهندس دعم عمليات البوليمر (الجبيل).

– مهندس مراقبة العمليات (الجبيل).

– مشرف مناوب (الجبيل).

– مشرف أمن (ينبع).

– مشرف كهرباء (الجبيل).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )







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