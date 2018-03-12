12 وظيفة شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس دعم المنصات.

– مهندس البنية التحتية.

– مهندس شبكات أول.

– مدير أول قاعدة البيانات.

– مهندس حلول معمارية.

– نائب مدير إدارة البرنامج.

– رئيس الصيانة وصلاحية الطيران.

– أخصائي قياس أول.

– مدير تكامل قدرة التايفون.

– مهني أول الموارد البشرية.

– فني صيانة أنظمة الخروج.

– فني صيانة أنظمة خروج تورنادو.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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