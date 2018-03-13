13 وظيفة شاغرة بفروع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة بمدينة الرياض وفروعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرض قانوني ثاني- عيادة (الرياض).

– صيدلي أول (الرياض).

– أخصائي سحب الدم (الرياض).

– فني صيدلة أول (الرياض).

– مساعد صيدلة (الرياض).

– موضح طبي ثاني (الرياض).

– منسق الأقسام الإكلينيكية (الرياض).

– فني مهني ثاني (وظيفتين/ جدة).

– فني مهني أول (عدد 3 وظائف/ جدة).

– فني سمعيات ومرئيات أول (الرياض).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 13 جمادى الثانية 1439هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 13 شعبان 1439هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)







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