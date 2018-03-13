13 وظيفة شاغرة لدى شركة هاليبورتون بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في محافظتي الخبر والأحساء.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي خدمات أول- خدمات الحصول على البيانات.

– مشغل خدمات أول- اختبار سطح البئر.

– ممثل أول خدمات حقل- سوائل الحفر.

– منسق الصحة والسلامة والبيئة.

– فني ميكانيكي أسفل البئر.

– أخصائي خدمات أول.

– فني كهربائي/ ميكانيكي ثاني.

– مشغل خدمات ثاني- التسجيل والأداء.

– مساعد فني.

– مهني ثاني.

– مشرف خدمات ثاني- مراقبة آبار.

– مهندس حقل- التسجيل والأداء.

– فني إلكترونيات أول.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مارس 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقع (هنا).







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