14 مباراة ودية اليوم استعدادًا لكأس العالم 2018

المواطن - مروة نبيل

يُقام، اليوم الثلاثاء، 13 مباراة ودية دولية في إطار استعدادات المنتخبات للمشاركة في كأس العالم 2018 المُقرر إقامته في روسيا، حيث تسعى جميع الفرق في الاستعداد الجيد قبل انطلاق المونديال.

وتنطلق مباريات اليوم الودية استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 بمواجهة روسيا وفرنسا عند الساعة 6:40 بتوقيت المملكة، ثم تلعب الجزائر مع إيران في السابعة مساء بتوقيت السعودية أيضًا، وفي الثامنة مساء تواجه سويسرا منتخب بنما.

وتُلعب مباراتان وديتان اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره اليوناني، وتستضيف تونس منتخب كوستاريكا، قبل أن تلعب رومانيا مع السويد في التاسعة ونصف مساء، استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

وعند الساعة 9:45 مساءً بتوقيت المملكة، تُقام 3 مباريات اليوم بين ألمانيا والبرازيل، بلجيكا والسعودية، وبولندا وكوريا الجنوبية، وفي العاشرة مساءً، يلعب كل من المغرب مع أوزبكستان، نيجريا مع صربيا، إنجلترا وإيطاليا، وأستراليا وكولومبيا.

وتُختتم مباريات اليوم الودية استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 بمواجهة من العيار الثقيل بين إسبانيا والأرجنتين.

يُذكر أن أوروغواي لعبت مع ويلز، أمس الاثنين، استعدادًا لمشاركتها في كأس العالم 2018 وفازت بهدف نظيف أحرزه النجم إدينسون كافاني، فيما تعرضت البرتغال لهزيمة ثقيلة أمام هولندا بثلاثة أهداف دون رد سجلها ممفيس ديباي، ريان بابل، وفيرجيل فان ديك.







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