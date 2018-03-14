14 وظيفة تعليمية وفنية وإدارية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS‏

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التعليمية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية الملك فيصل الجوية، ومعهد الدراسات الفنية، وبفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدرس في اللغة الإنجليزية أو الرياضيات أو الفيزياء.

– مراقب العمليات الهندسية للتايفون.

– فني متجر خروج التايفون.

– منسق التدريب.

– فني ميكانيكي وكهربائي- معدات أرضية طائرات.

– فني صيانة الأنظمة الكهربائية.

– فني صيانة الطائرات.

– فني إصلاح هياكل الطائرات.

– مراقب مالي- المحاسبة المالية وإعداد التقارير.

– فني معدات أرضية طائرات.

– فني تكنولوجيا المعادن (لحام الطائرات).

– فني إصلاح ملحقات الطائرات.

– فني إلكترونيات طائرات.

– مدرس في معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







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