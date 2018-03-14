14 وظيفة شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأشارت المدينة الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف القبول (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات.

– منسق الجراحة الاختيارية (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو الصحة العامة، أو إدارة المستشفيات).

– مدير مقاعد السريرية- الرعاية الطبية للمرضى الداخليين (عدد 5 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– أخصائي تكامل النظام: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، وعلوم الكمبيوتر).

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مارس 2018م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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