14 وظيفة شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري مساعد- طب الطوارئ بالغين.

– استشاري تخدير- الألم الحاد والمزمن.

– استشاري التخدير.

– استشاري مساعد الأمراض الرئوية بالعناية المركزة (عدد 10 وظائف).

– أخصائي التلخيص الطبي.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).







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