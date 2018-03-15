15 وظيفة إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (15) وظيفة إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الرصد والتقييم.

– مدير مشروع.

– مدير أقسام إدارة المخاطر.

– مدير العلاقات الحكومية وخدمات البروتوكول.

– مدير المرونة والتنمية الاجتماعية.

– مدير استراتيجية وحوكمة تكنولوجيا المعلومات.

– المدير العام للممارسات العالمية ورئيس الاقتصاديين.

– مدير إدارة الصناديق الخارجية والحشود.

– مدير العلاقات والخدمات.

– مدير إدارة المعلومات والتكنولوجيات التخريبية.

– مدير الاتصالات والعلاقات الخارجية.

– مدير الاستراتيجية والتعاون.

– مدير قسم الخزينة.

– مدير السياسات المالية والتخطيط والتحليلات.

– مدير أسواق رأس المال.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 21 مارس 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة الدخول (هنا)







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