15 وظيفة شاغرة لدى الشايع للتجارة في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع الدولية للتجارة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة، وعدد من المتاجر التابعة لها بالمملكة، في كل من الرياض، وجدة، وتبوك، وأبها.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير متجر (عدد 4 وظائف).

– مساعد مبيعات (وظيفتين).

– مدير متجر (عدد 5 وظائف).

– مدير مطعم.

– مدير منطقة (وظيفتين).

– موظف خدمة ضيافة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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