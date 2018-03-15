15 وظيفة شاغرة لدى شركة هاليبورتون في الشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (15) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في محافظتي الخبر والأحساء.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس عمليات.

– مدير ثاني.

– مساعد أول مشغل (وظيفتين).

– فني ميكانيكي- بئر.

– مشغل خدمة ثاني.

– مساعد أول مشغل- ملفوف الأنابيب (وظيفتين).

– مشغل خدمة أول- خدمات اقتناء البيانات.

– أخصائي خدمة أول- الاختبار.

– أخصائي خدمة ثاني- خدمات اقتناء البيانات.

– مساعد أول مشغل- الاختبار.

– فني ميكانيكي أول.

– فني إلكترونيات أول.

– أخصائي خدمة أول- أدوات الخدمة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقع (هنا)







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