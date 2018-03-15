15 وظيفة شاغرة لدى شركة هاليبورتون في الخبر

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (15) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي صيانة المرافق.

– مشغل خدمة ثاني.

– مهندس أول حقل- التحسين.

– مهني ثاني (وظيفتين).

– مهني ثالث.

– مساعد أول مشغل (عدد 3 وظائف).

– مشغل أول خدمة.

– مهندس أول حقل.

– مهندس أول حقل- الحفر الموجه.

– منسق عمليات.

– فني ثاني كهرباء/ ميكانيكا.

– أخصائي تقييم التطبيقات.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقع (هنا).







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