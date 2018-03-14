1500 وظيفة شاغرة للسعوديين بقطاع الحرمين الشريفين

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن توفر 1500 وظيفة للسعوديين بمسمى مهندسين مدنيين وفنيين، ضمن برنامج توظيف وتأهيل المهندسين والفنيين، وذلك بالتعاون مع قطاع الحرمين الشريفين في مجموعة بن لادن السعودية.

وقالت: إن من ضمن الشروط أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية، وأن يكون عضواً في هيئة المهندسين السعودية، وتكون العضوية سارية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم تقني أو بكالوريوس الهندسة، وأن يكون المتقدم متفرغاً تماماً وغير مرتبط بأي وظيفة أخرى مع ضرورة اجتياز اختبارات هيئة المهندسين السعودية في أساسيات الهندسة، واجتياز المقابلة الشخصية التي يحددها القائمون على البرنامج، واجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة.

وقالت إن من ضمن مميزات وظائف برنامج توظيف وتأهيل المهندسين والفنيين يهتم البرنامج بتوظيف حديثي التخرج من المهندسين والفنيين.

ويضمن البرنامج للمقبولين التعيين بشكل سريع وفوري وتأهيل المقبولين بشكل مناسب حسب الفئة.

كما سيتم دمج المقبولين في بيئة العمل بشكل فعال ويقدم البرنامج برامج ودورات تدريبية مكثفة للمقبولين وذلك في خلال أو ستة أشهر من استلام العمل، كما ويوفر البرنامج للموظفين رواتب مجزية ومكافآت.

ويتم تلقي طلبات التقدم للوظائف ابتداء من يوم الاثنين 12 / 3 /2018م وحتى يوم الثلاثاء 27 / 3 /2018م.

ولمزيد من التفاصيل في المرفق أدناه:







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :