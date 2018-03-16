16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (16) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من: “الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الصيانة والسلامة.

– مدير الموارد البشرية- خدمات الأعمال.

– مراقب معدات دعم تورنادو.

– رئيس فريق إدارة بيانات الخدمة تورنادو.

– فني صيانة الأنظمة الكهربائية.

– مدير مشروع.

– مشرف مراقب دعم.

– مشرف تخطيط وجداول.

– مراقب عمليات الصيانة.

– فني صيانة طائرات.

– رئيس التكامل الهندسي- التصنيع.

– رئيس تكامل الحلول.

– فني معدات أرضية.

– مهندس أنظمة.

– مدرب ومنسق عمليات.

– المدير التجاري.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







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