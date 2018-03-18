18 صورة من #مسك_مصر .. أفكار تلهم الشباب وأخلاقيات العالم الرقمي

المواطن- القاهرة

نظمت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك) منتدى التواصل الاجتماعي 2018، مساء اليوم الاثنين، في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بمصر.

وناقش المنتدى الذي شارك فيه عدد من الخبراء والشباب والمؤثرين في العالم العربي، دور وسائل التواصل الاجتماعي، اللغة الجديدة للشباب العربي، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجه الشباب، والفرص التي تتيحها وسائل الإعلام الجديدة لهم وكيف يمكن توجيهها لتحقيق مستقبل أفضل.

وتحدث في المنتدى نخبة من المشاهير عربيًّا وعالميًّا، منهم الفنان المصري محمد هنيدي ولاعب الكرة المصري السابق أحمد حسن وراندي زوكربيرغ المدير التنفيذية لزوكربيرغ للإعلام بالولايات المتحدة الأميركية، ومحمد الملحم ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، وجورج سلامة رئيس قسم السياسات العامة في تويتر، وسلامة محمد رائدة أعمال وناشطة على مواقع التواصل بالإمارات العربية المتحدة، وهادلي فامبل مذيعة سي إن بي سي بالولايات المتحدة.

وسلط المنتدى الضوء على كيف منحت وسائل التواصل الاجتماعي شباب العالم صوتًا أقوى وصدى أوسع، كما تم مناقشة آفاق توظيف المسؤولية الاجتماعية.

وطرح متحدثو ثاني جلسات منتدى التواصل الاجتماعي أفكارًا تلهم الشباب في استخدام مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتوظيفها في صناعة التغيير.

وأوضح المنتدى عبر ضيوفه كيف للجهود العالمية أن تقضي على محو الأمية الإعلامية؟، كما طُرح نقاشٌ تفاعلي أهمية تعزيز ثقافة تقييم المحتوى والمعلومات، والاهتمام بالمصدر، وتنمية مهارة التمييز بين المحتوى المضلل وما عداه.

وتحت عنوان صانعو المحتوى تحت أنظار العالم، دُشنت جلسة ناقشت أخلاقيات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومسؤولياتهم في العالم الرقمي.

ومن اختيار المحتوى السليم، وحتى انتقاء المتابعين، طرح متحدثو الجلسة الحوارية الثالثة أهم أخلاقيات العالم الرقمي.

أما في الجلسة الختامية فكان التفاعل الحيوي والكوميدي الهادف مع المتابعين، ودوره في تكوين القاعدة الجماهيرية محور النقاش.







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