18 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (18) وظيفة فنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من: “الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع.

– فني إلكترونيات طيران.

– فني تكنولوجيا المعادن (لحام الطائرات).

– مشرف مناوب المحاكاة.

– فني إطلاق أسلحة تورنادو.

– منسق مشروع.

– فني تخطيط وجدولة.

– مشرف أنظمة مراقبة.

– مشرف فني إلكترونيات طيران.

– مشرف مراقبة خط التايفون.

– فني صيانة أنظمة وقود تورنادو.

– مدير تطوير سلوك الأعمال.

– مستشار الخدمات اللوجيستية- تايفون.

– فني أنظمة مراقبة إلكترونيات طيران.

– فني أنظمة إلكترونيات طيران.

– فني معدات دعم تورنادو.

– فني صيانة طائرات.

– فني تحميل أسلحة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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