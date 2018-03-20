20 وظيفة تعليمية شاغرة لدى معهد الجبيل التقني

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف التعليمية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في “معهد الجبيل التقني”.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– مدرس لحام الصناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة اللحام).
– مدرس مهارات آلات صناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
– مدرس تركيب الأنابيب عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو التصنيع)، أو شهادة الدبلوم التقني العالي (تركيب الأنابيب).
– مدرس معدات (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مدرب مهارات أجهزة صناعية (عدد 4 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة التحكم).
– مدرس مهارات المعدات الثقيلة عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مدرس المهارات الكهربائية الصناعية عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مدرب أول الغوص التجارية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
– مدرب مشغل رافعة عدد (وظيفتين): درجة البكالوريوس في الهندسة.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مارس 2018م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)