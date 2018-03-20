20 وظيفة شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم فأدني، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تقني تخدير (الرياض).

– أخصائي تصوير الأشعة التداخلية والملونة (الرياض).

– مساعد رعاية (وظيفتين/ الرياض).

– سائق (الرياض).

– أخصائي مختبر (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– تقني وظائف الأعصاب (الرياض).

– مشرف تمريض (الرياض).

– مساعد رعاية مرضى (وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي العلاج التنفسي (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– كبير السائقين (الرياض).

– كبير أخصائي علم التخاطب والبلع (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– أخصائي مختبر (جدة).

– أخصائي العلاج التنفسي (جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :