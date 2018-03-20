20 وظيفة شاغرة للسعوديات بالبنك العربي الوطني

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك العربي الوطني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفُّر عدد (20) وظيفة شاغرة للسعوديات، ضمن برنامج تدريب الخريجات، وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأبرز البنك، أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في التخصصات التالية:

– المحاسبة.

– المالية.

– الاقتصاد.

– التسويق.

– الإدارة.

– تكنولوجيا المعلومات.

– الهندسة.

– الرياضيات.

وبيّن البنك، أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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