22 وظيفة شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد (22) وظيفة صحية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والبكالوريوس والدبلوم فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب مساعد (الرياض).

– مجهز أطعمة باردة (الرياض).

– مساعد خدمات الطعام (الرياض).

– منسق التعليم الطبي الجامعي (الرياض).

– فني أجهزة طبية (الرياض).

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية (الرياض).

– استشاري أورام (الرياض).

– ميكانيكي عام أول (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– أخصائي مختبر عدد (وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي علاج مهني (الرياض).

– أخصائي علاج مهني أول (الرياض).

– أخصائي علاج طبيعي أول (الرياض).

– أخصائي التصوير الاشعاعي (الرياض).

– مساعد إنتاج تلفزيوني (الرياض).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (جدة).

– استشاري تخدير (جدة).

– ممرض أول (جدة).

– ممرض ثالث (عدد 3 وظائف/ جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مايو 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







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