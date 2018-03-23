23 وظيفة شاغرة لدى شركة هاليبورتون في الشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هاليبورتون “Halliburton”، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في محافظتي الخبر والأحساء.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق تسويق المنتجات.

– مساعد أول مشغل.

– فني ميكانيكي أسفل البئر.

– مستشار فني ثانٍ.

– مشغل خدمات ثانٍ- مراقبة الآبار.

– مساعد أول مشغل- الأنابيب الملفوفة (وظيفتين).

– أخصائي إداري.

– مدير الخدمات المالية للعملاء.

– ممثل خدمات ثالث حقل.

– مسؤول الخدمات- مراقبة الآبار.

– مشرف خدمات ثاني- الأنابيب الملفوفة (وظيفتين).

– فني مختبر- كيمياء.

– أخصائي خدمات أول- اختبار سطح البئر.

– مشغل خدمات أول- خدمات الحصول على البيانات.

– مساعد ثاني مشغل- الأنابيب الملفوفة.

– أخصائي خدمات ثاني- خدمات الحصول على البيانات.

– مساعد أول مشغل- اختبار سطح البئر.

– مشرف خدمات ثالث.

– فني ثاني كهربائي/ ميكانيكي.

– أخصائي خدمات أول- أدوات الخدمة.

– مهندس حقل- التسجيل والأداء.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 مارس 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى زيارة الموقع (هنا)







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