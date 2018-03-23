23 وظيفة شاغرة لدى مجموعة الراشد في 8 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من “الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والقصيم, والخبر، والأحساء، وخميس مشيط”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق شؤون الموظفين.

– مسؤول دعم مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات.

– محاسب (عدد 3 وظائف).

– أمين صندوق.

– رئيس الحسابات.

– مأمور مستودع (عدد 5 وظائف).

– موظف مبيعات (عدد 10 وظائف).

– رجل أمن.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يونيو 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :